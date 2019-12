Manifestations interdites: Oumar Sarr condamne

iGFM – (Dakar) – Le Coordonnateur de l’Alliance Suxali Sopi a dénoncé dimanche les répressions et interdictions de manifestations au Sénégal. Oumar Sarr demande la libération immédiate de tous les manifestants arrêtés lors du sit-in du Collectif Noo Lank Noo Bagn. Comme nombre d’observateurs, Oumar Sarr pense que dans une démocratie, « quiconque veut manifester » a le droit de le faire. « C’est cela qui existe dans les autres démocraties. Si l’on dit qu’on ne peut pas manifester dans la commune de Plateau, nous ne pouvons pas être d’accord. Et on l’a dit là où on devrait le dire (Ndlr: le dialogue national)« , a-t-il expliqué.

IGFM