Mansour Kama- « Les difficultés des entreprises sont liées à un problème de coordination… »

iGFM– (Dakar) – Une structure transversale pour mieux venir en aide aux entreprises en difficulté a été mise en place hier, jeudi, par le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), Mansour Kama.

Cependant, il s’est exprimait à ce sujet sur les mécanismes d’accompagnement des entreprises en difficulté, organisé par la CNES en partenariat avec le Haut Conseil du Dialogue Social.

A en croire Mansour Kama, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont frappées par des situations de difficultés conduisant certaines à la disparition. D’ailleurs, il a proposé la mise en place d’une structure transversale qui serait sous l’égide du ministère de l’économie. Cette structure permettrait à tous les acteurs de pouvoir se retrouver et pouvoir prendre appui sur le dispositif actuel pour identifier les contraintes et adopter des solutions idoines.

La problématique des entreprises en difficulté constitue un centre d’intérêt pour la CNES et le HCDS. C’est la raison pour laquelle ces deux structures ont ont pour objectif est de contribuer à l’amélioration du dispositif de suivi et d’accompagnement des entreprises en difficulté avec l’implication de tous les acteurs. Selon le président de la CNES, Mansour Kama, les difficultés de ses entreprises sont liées en grande partie à un problème de coordination, de redéfinition de rôles mais aussi de visibilité.

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal Émergent qui place l’entreprise au cœur de la stratégie des acquis réalisés en matière de promotion d’un réseau d’entreprises compétitives, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Ntap Ndiaye soutient qu’il faut aller au-delà du constat des entreprises en difficulté.

« Il faut voir ce qui peut être fait, pour remettre ces entreprises en difficulté à flots pour qu’elles puissent atteindre les objectifs auxquels elles ont été créées, maintenir les emplois et participer à la création de richesse ».

Sur ce, il est attendu l’élaboration d’un mémorandum retraçant les contraintes des entreprises en difficulté et les mécanismes identifiés déclinés en plan d’actions.

Mariem SALL