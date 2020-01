Marche du collectif « Noo Lank »: Guy Marius Sagna l’absent le plus présent

iGFM-(Dakar) Le coordonnateur du mouvement Frapp France Dégage, Guy Marius Sagna, actuellement en prison depuis plusieurs semaines, était l’absent le plus présent à la manifestation contre la hausse du prix de l’énergie organisée, ce vendredi, à Dakar, par le collectif « Noo Lank ». En effet, les centaines de manifestants qui ont participé à ce rassemblement populaire ont exigé la libération de Guy Marius Sagna et de ses camarades en détention.

« Il y’a une discrimination flagrante dans le traitement du dossier de Guy Marius Sagna et ses camarades de lutte. Toutes les personnes qui ont été arrêtées en même temps que Guy Marius ont recouvré la liberté. Guy Marius et ses camarades qui sont injustement retenus en prison, doivent retourner auprès de leurs familles. On veut le faire passer pour un terroriste à nos yeux et à ceux de la population, mais cela ne passera pas. La lutte va continuer jusqu’à la libération de nos camarades. », a déclaré Malal Talla dit Fou Malade.

Pour rappel, Guy Marius a été arrêté devant les grilles du Palais lors d’une marche pour protester contre la hausse du prix de l’électricité. Il est poursuivi pour infraction à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation non autorisée et rébellion et violences contre un agent dans l’exercice de ses fonctions. Il est emprisonné au camp pénal de liberté 6.

Birame NDOUR