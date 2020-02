Mbagnick Diop – «Ce que le patronat exige des Turcs…»

iGFM – (Dakar) L’accaparement des marchés publics sénégalais par des Turcs, Français, Chinois, Marocains et autres, pousse le privé national à dessiner des plans pour sa survie. Pour Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), le patronat exige désormais des investisseurs étrangers de s’associer à part égale et pas de sous-traiter avec les entreprises nationales. En plus, le patronat veut la mise en place rapide d’une législation favorisant la préférence nationale dans les marchés publics.

PENETRATION DES TUCS AU SENEGAL. «Le patronat sénégalais considère la Turquie comme les autres partenaires du Sénégal, notamment la France, les Etats-Unis, la Chine, le Maroc, etc. Ce qui est important pour nous est que le secteur privé national ait sa place dans le dispositif. L’Etat et le privé national sont en train de travailler là-dessus. Et même au niveau de la Commission économique du Dialogue national, cela fera partie des fortes propositions à l’Etat. Nous allons exiger à tous les étrangers (Turcs, Français, Chinois, Marocains…) qui s’installent au Sénégal, comme ça se fait ailleurs, de s’associer à part égale et pas de sous-traiter avec les entreprises sénégalaises dans les marchés qu’ils gagnent au plan national. C’est ça aujourd’hui l’objectif du secteur privé national. C’est cela qui nous permet de nous développer, de bénéficier de transfert de technologies, de joint-ventures, de partenariats gagnant-gagnant. Le chef de l’Etat et son gouvernement l’ont compris. Le Président Macky Sall sait que le secteur privé national a besoin du soutien de l’Etat. Il faut une législation favorable à la préférence nationale. Cette loi est dans les pipelines depuis des années. Elle n’a jamais été matérialisée, promulguée. Cette loi peut être la clé pour la réussite des entreprises sénégalaises.»

BESOINS DU PRIVE SENEGALAIS. «Tous les secteurs privés nationaux ont besoin du soutien constant et indéfectible de l’Etat. Il faut créer un environnement qui permet au privé national de s’épanouir. Cela, afin de pouvoir investir et créer des emplois. Il est vrai qu’il y a certains marchés où nos Petites et moyennes entreprises (Pme) ne peuvent pas rivaliser avec des multinationales. Mais, nous avons décidé d’être en ensemble, en consortium pour concourir sur les grands projets de l’Etat. Les autorités étatiques doivent imposer aux sociétés étrangères qui investissent au Sénégal de donner des parts de marchés aux entreprises locales. C’est ça qui va permettre de se développer, de créer plus d’emplois, de contribuer au niveau de la croissance. Un pays à besoin d’avoir des hommes d’affaires puissants, riches comme le font les pays industrialisés. Il faut trouver des solutions alternatives en associant le privé national avec les investisseurs étrangers. Le privé national est dans une dynamique de combat, de s’affirmer afin d’avoir de grands champions capables de réaliser de grands projets de l’Etat.»

L’OBS