Mboro : « Les talibés tidjannes menacent l’insulteur de Sérigne Mansour Sy borom Daaradji »

iGFM-(Dakar) Ibrahima Ndiaye ou l insulteur de Serigne Mansour Sy borome Daradji risque gros aux yeux des disciples de la fédération des Dahiras tidjanes de la commune de Mboro. Un élément sonore qu’Ibrahima Ndiaye aurait publié sur une chaîne Youtube pour insulter l’ancien khalife Général des tidjanes pourrait lui coûter la vie si la justice ne vide pas le dossier qui est mis sur la table du procureur.

« Cet enregistrement sonore a choqué la communauté musulmane et particulièrement les fidèles Tidjanes qui se sont sentis offensés. L’auteur de cet enregistrement est de MBORO et il a publié des propos diffamatoire d’une extrême gravité », a confié l’un d’entre eux, El Hadji Wane, au quotidien l’observateur. Il a ajouté que, Ndiaye réclamait sa proximité avec le défunt Khalif et que ce dernier ne lui a jamais fais cet acte allégeance. Ils n ont pas manqué l occasion de interpeller l’autorité publique pour que les agissements de Ibrahima Ndiaye soit punis sévèrement.

Hawa SIGNATE