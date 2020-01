Mbour : Les présumés meurtriers de la fillette de 4 ans ont été arrêtés

iGFM-(Dakar) 6 personnes ont été interpellées dans l’affaire de la fillette de 4 ans égorgée et emballée dans un sac au quartier Baye Deuk de Mbour. selon la RFM, les 3 sont des membres de la famille du célèbre trafiquant de drogue surnommé Thialé. Il s’agit de sa femme et de ses deux enfants. La même source informe également que, les six personnes sont actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat Diamaguéne de Mbour.