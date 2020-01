Me Abdoulaye Wade soutient la coalition « Noo Lank »

iGFM – (Dakar)En prélude à la marche du vendredi 10 janvier 2020, l’ex-président de la république, Abdoulaye Wade, a reçu le collectif «Noo Lank» ce mercredi 8 janvier à son domicile.

Au sortir de la rencontre avec Wade, Oumar Wally Zoumaro, membres de «Noo Lank», a soutenu que Me Wade était très content de les recevoir en tant que démocrate qui s’est toujours battu pour l’intérêt du Sénégal. Il a promis de discuter avec les membres du Pds et de leur donner une réponse dès demain leur disant s’ils vont participer ou non à la marche du vendredi prochain.

«On est content de rencontrer l’ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Parce que tout le monde sait qu’il représente beaucoup pour le Sénégal. Une grande personnalité, une personne noble par le travail remarquable qu’il a fait pour son peuple en tant que démocrate. La coalition «Noo Lank» a bien été reçu par Wade en présence de tous les membres de la coalition qui participent aux prises de décisions. Wade nous soutient entièrement pour la marche du vendredi. Mais pour ce qui concerne son parti il va nous revenir dès demain jeudi pour confirmer s’il est en phase avec les membres du Pds. Il nous a donné des conseils et il nous a aussi félicités pour ce travail noble en tant que patriote qui lutte pour le bien du peuple et on pense que le Pds va participer à la marche. Wade est une visionnaire rien que pour ça on a son soutien parce que l’électricité nous concerne tous. On est confiant de voir la participation des membres du Pds », soutient Oumar Wally Zoumaro.

Mame Fama GUEYE