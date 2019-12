iGFM-(Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball s’est exprimé sur le limogeage de Cheikh Sarr de son poste de sélectionneur national de l’équipe féminine. En reconnaissant les qualités du technicien, Me Babacar Ndiaye a tout de même mis en avant l’expérience, le palmarès et les résultats non atteints lors de l’Afrobasket 2019 perdu devant le Nigéria, à Dakar et du tournoi de qualification pré-olympique.

Mamadou Salif GUEYE