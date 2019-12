Médias : Ibrahima Baldé, nouveau président de la Convention des jeunes reporters

IGFM – En assemblée générale ce samedi, la convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) a renouvelé ses instances. Au terme des travaux, l’assemblée a élu comme nouveau président Ibrahima Baldé du journal Sud Quotidien en remplacement de Pape Ndiaye de Walf Quotidien.

«Le bilan a été présenté et nous avons engagé un certain nombre de chantiers. Il va falloir une célérité sur les projets que nous avons envisagés de faire au courant du dernier mandat. Il est effectivement urgent de pousser le bouchon sur certains dossiers notamment les décrets d’application sur le code de la presse, sachant qu’aujourd’hui les jeunes reporters attendent beaucoup de ce nouveau texte-là et il y va de notre intérêt d’améliorer nos conditions de pratique journalistique», a déclaré le nouveau président de la Cjrs, Ibrahima Baldé. D’après lui, dans les rédactions, la majeure partie du travail est fait par les jeunes reporters, donc il va falloir engager des discussions pour la signature du décret d’application du nouveau code de la presse.

Il ajoute qu’il va falloir aussi, «au sein de nos instances, faire des renouvellements pour être dans la légalité parce que c’est ça le charme de la convention. C’est une structure très démocratique. Je suis le sixième président, et il va falloir être dans la dynamique du respect des principes .»

De son côté, le président sortant Pape Ndiaye a félicité le nouveau président avant d’expliquer que « la convention des jeunes reporters peut se targuer d’être une organisation qui renouvelle régulièrement ses instances. Et c’est une démarche démocratique à saluer. Et c’est une leçon pour les politiciens et les syndicalistes .»

Voici la liste des membres du nouveau bureau :

Président : Ibrahima Baldé (SUD QUOTIDIEN)

1er Vice-Président Chargé de la Formation et des Projets : Migui Marame Ndiaye ( IRADIO )

2ème Vice-Président Responsable Scientifique et Technique : Samba Diamanka ( LE TEMOIN )

Secrétaire Général : Mor Amar ( ENQUÊTE)

Secrétaire Générale Adjointe: Fatima Dieng (RECORD)

Président de la Commission des Finances : Aicha Diakhaté ( WALF )

Trésorier Général : Rassoul Guèye ( SENEWEB )

Trésorière Générale Adjointe: Fatima Diop ( SEN TV)

Chargée des Partenariats et des Cellules Zonales : Awa Faye ( SENEWEB )

Présidente de la Commission Organisation : Thioro Mbar Ndiaye ( TFM )