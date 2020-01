Meilleur joueur africain : Belmadi conteste le sacre de Sadio Mané

iGFM-(Dakar) Connu pour son franc parler, Djamel Belmadi s’est de nouveau illustré. Et cette dernière déclaration est plus que surprenante. Le sélectionneur algérien déjuge la CAF sur son choix du meilleur joueur de la CAN 2019.

A l’issue de la compétition marquée par le sacre de l’Algérie, la CAF a désigné Ismael Bennacer comme étant le meilleur joueur. Le milieu de terrain des Fennecs a épaté plus d’un par ses qualités. Si ce choix est jugé logique pour la plupart des observateurs, il ne l’est pas pour Belmadi.

Dans une intervention sur la radio nationale algérienne, le sélectionneur a ouvertement critiqué l’instance faîtière continentale. Il a reproché le manque de professionnalisme et sa négligence vis-à-vis de Mahrez.

A en croire ses propos, son capitaine aurait dû être le meilleur joueur de la CAN 2019. Puisqu’il a été prépondérant dans la victoire finale de sa sélection.

Djamel Belmadi a conclu avec le trophée de joueur africain de l’année remporté par le Sénégalais, Sadio Mané. Il n’a pas de nouveau épargné la CAF, qui selon lui, ne valorise pas ses propres compétitions.