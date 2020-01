Merry Bèye : « Je suis capable de tout faire…»

iGFM – (Dakar) Merry Bèye est connue comme animatrice. Elle a officié à la Tfm, dans les émissions Hi Tech 221 et Yeewu leen.

Elle vient de sortir un livre «Pluie de vie », qui est un recueil de nouvelles parlant de tranches de vie… Preuve qu’elle a plus d’un tour dans son sac. En effet, cette métisse sénégalo-vietnamienne, titulaire d’un master en communication d’entreprise à l’IAM, évolue dans le monde des progiciels et de la communication. Elle est une ancienne championne du monde de Vovinam Viet vo dao, elle sert de modèle pour l’agence «La solution» et est auteur de livres et de recueils de poésies.

Dans cet entretien Igfm, elle nous parle de son amour pour l’écriture depuis qu’elle a 8 ans, son expérience dans le milieu cinématographie avec son apparition dans Yao le film avec Oumar Sy et son rôle d’avocate dans la série Idoles. Elle dit être capable de tout faire, pourvu qu’on lui en donne les moyens…

Mame Fama GUEYE