Météo : Une houle dangereuse sur Dakar et la Grande Côte à partir de ce jeudi

IGFM – Les pêcheurs sont prévenus. Il ne fera pas bon d’aller en mer à partir d’aujourd’hui, jeudi 9 janvier 2020 et ce jusqu’à vendredi à 23 heures.

En effet l’agence Nationale de l’aviation et de la météorologie ( Anacim) a informé qu’une houle dangereuse menace Dakar et la grande Côte. Et ceci risque de démarrer ce jeudi.

Dans un bulletin météo spécial, l’Anacim annonce « une houle dangereuse de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres à Dakar et sur la Grande Côte à partir de ce jeudi jusqu’au vendredi à 23h ».