Meurtre du gardien Daouda Guissé : le chef du gang interpellé à Pikine

iGFM-(Dakar) Du nouveau dans l’affaire du meurtre du gardien nommé Daouda GUISSE qui a été retrouvé ligoté et battu à mort à Thiaroye Tally Diallo, le 19 juin 2019. Selon un communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale, l’enquête menée par la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a permis l’interpellation, hier mardi, à Pikine, du chef de la bande des malfaiteurs, cité dans ladite affaire.

Et de préciser que les investigations se poursuivent en vue d’appréhender le reste de la bande qui également est impliquée dans plusieurs cas de cambriolages, braquages et vols à mains armées à Dakar et dans la banlieue.

Le communiqué a par ailleurs indiqué le Commissariat Central de Mbour, a procédé, hier, l’interpellation du meurtrier du nommé Serigne FALL, âgé de 20 ans, environ.

Le mis en cause, âgé de 16 ans, cueilli à son domicile, a planté à sa victime un couteau en pleine carotide, à la suite d’une banale dispute.

L’enquête suit son cours, ajoute le communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale