Mimi Touré sur le troisième mandat : « Le président a dit ce qu’il avait à dire »

IGFM- (Dakar) La Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), Aminata Touré, a déclaré que le débat sur le troisième mandat du président de la République est définitivement clos, après la réponse servie par Macky Sall, le 31 Décembre dernier. Selon elle, le chef de l’Etat a dit ce qu’il avait à dire sur cette question et les arguments qu’il a donné son très convaincants.

« Il a dit ce qu’il avait a dire depuis très longtemps. On peut comprendre sa préoccupation. Il ne veut pas passer son mandat à faire de la politique. Je sais que la politique occupe trop de place dans l’administration. Il va se concentrer sur les questions essentielles. La question est derrière nous. Les arguments donnés par le chef de l’Etat sont convaincants », a déclaré la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Pour rappel, la polémique sur la question du troisième mandat est relancée depuis le face à face entre le président et la presse mardi dernier. « Ni oui, ni non », a rétorqué le chef de l’État interrogé sur son intention de se représenter en 2024 par Babacar Fall de la Rfm. Pour expliquer sa réponse « évasive », le président a déclaré qu’il veut éviter les guerres de succession au sein de sa formation politique l’APR et de son gouvernement. « Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler, chacun va essayer de se positionner. Si je dis que je serai candidat, une vive polémique va s’ensuivre », avait soutenu le président devant les médias.