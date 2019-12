Modou Dièye ou « le faux Kocc Barma » risque 2 ans de prison

iGFM – (Dakar) – Pour les délits de viol, usurpation d’identité et collecte de données à caractère personnel le faux Kocc Barma risque 2 ans de prison. Modou Dièye avait, sur son téléphone portable, un logiciel espion qui clone les puces. Ainsi, se faisant passer pour « Kocc Barma », le tristement célèbre administrateur du site « Senporno », il contactait ses victimes via « Snapchat » ou d’autres applications du même style, en leur affirmant qu’il avait leurs vidéos intimes avant de promettre de les supprimer en échanges de faveurs sexuelles.Une fois que les victimes paniquent et cèdent, il les invite dans une chambre d’hôtel ou dans son appartement sis à la cité Mixta, couche avec elles tout en prenant soin de filmer la scène. Deux de ses victimes font partie de la série « Nafi ».

