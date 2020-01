Monaco : Keita Baldé évoque le choc contre le PSG

iGFM-(Dakar) Le joueur de l’As Monaco, Keita Baldé s’est exprimé à la veille du choc contre le Paris Saint-Germain, comptant pour la 20e journée de Ligue 1 française.

« Contre Paris, c’est toujours un beau match. C’est une très grande équipe. On va aller là-bas avec beaucoup de plaisir et pour tout donner. […] Je suis un garçon comme ça : parler de peur dans le foot, ça n’existe pas pour moi. Les Parisiens sont des personnes normales comme nous, je connais beaucoup de joueurs là-bas. C’est une bataille, une guerre, c’est un match comme un autre. Ils veulent les trois points, comme nous. C’est important de tout donner, et on va essayer de gagner ce match », a-t-il dit en conférence de presse.

Monaco se déplace dimanche (20h GMT) sur la pelouse au Parc des Pinces.