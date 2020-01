Mort de Kobe Bryant : ce que l’on sait de l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie au basketteur

iGFM-(Dakar) Le quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie.

Kobe Bryant, qui restera comme une des plus grandes stars NBA de tous les temps, est décédé dimanche, à l’âge de 41 ans, dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. Quelques heures après le drame, on en sait plus sur les conditions de l’accident et sur les neuf victimes.

Gianna Bryant, la fille de Kobe, parmi les victimes

La fille de Kobe Bryant, Gianna Bryant, 13 ans, fait partie des victimes du crash d’hélicoptère qui a emporté la légende du basket-ball, dimanche soir, en Californie.

« L.A. est aux côtés de la famille Bryant après la perte de Gianna, qui a péri avec son père et ses amis dans la tragédie d’aujourd’hui. Kobe aimait farouchement ses filles, et cet amour l’a inspiré à être un défenseur extraordinaire des femmes et des filles dans le sport », a tweeté le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Gianna Bryant et son père Kobe, une coéquipière de basket de Gianna, l’un des parents de celle-ci ainsi que le pilote figurent parmi les victimes. Selon le Los Angeles Daily News et la chaîne CNN, John Altobelli, un entraîneur de baseball, sa femme Keri et l’une de leurs deux filles Alyssa font aussi partie des victimes de l’accident.

« Il n’y a pas eu de survivant… Il y avait neuf personnes, dont le pilote, à bord de l’appareil », a déclaré Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles.

Un manque de visibilité au moment du crash

La cause de l’accident survenu dimanche peu avant 9h37, heure locale (18h37 en France), dans la brume de Calabasas, à l’ouest de Los Angeles, n’est pour l’heure pas connue.

Interrogée, la police de Los Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol jusque dans l’après-midi, moment où le ciel s’est dégagé.

« La situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol », a dit le porte-parole du LAPD, Josh Rubenstein.

Une équipe de 18 personnes chargée de l’enquête

Le NTSB, l’agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l’enquête.

« Notre équipe examinera l’historique du pilote et de l’équipage à bord », a déclaré Jennifer Homendy, du NTSB.

« Nous examinerons les dossiers d’entretien de l’hélicoptère. Nous examinerons les dossiers du propriétaire et de l’exploitant de l’hélicoptère et un certain nombre d’autres choses », a-t-elle poursuivi. Selon elle, l’appareil était un Sikorsky S-76B dont la boîte noire devra être récupérée par les enquêteurs.

D’après les données du flightradar24.com, un site de suivi des vols, l’hélicoptère a décollé de l’aéroport John Wayne de Santa Ana à 9h06 locales. Il se dirigeait vers le nord-ouest, apparemment à la Mamba Sports Academy de Newbury Park – à environ 137 kilomètres – où Gianna devait disputer un match de basket.