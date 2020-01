Mort de Kobe Bryant : les mots déchirants de sa femme Vanessa

iGFM-(Dakar) be, vanessVanessa Bryant s’est exprimée pour la première fois au nom de sa famille après la mort de son époux Kobe Bryant et de leur fille Gianna dimanche dans un accident d’hélicoptère.

Les mots d’une épouse et d’une mère désemparée. Quatre jours après la mort de Kobe Bryant et de l’une de leurs quatre filles, Gianna, dans un accident d’hélicoptère, Vanessa Bryant a pris la parole sur son compte Instagram mercredi. La mère de famille de 37 ans se déclare «dévastée» après la perte de son «mari adoré» et de leur fille de 13 ans. Ses premières paroles sont pour remercier «les millions de personnes» qui l’ont soutenue elle et ses trois autres enfants durant cette «période horrible». «Merci pour toutes les prières. Nous avons besoin d’elles. Nous sommes complètement dévastées par la disparition soudaine de mon mari adoré Kobe -l’incroyable père de nos enfants- et de ma magnifique et douce Gianna -une fille aimante, gentille et merveilleuse, et une incroyable soeur pour Natalia, Bianka et Capri».

« Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine »

Vanessa Bryant se déclare également «dévastée» pour les familles des sept autres victimes de ce crash survenu dimanche 26 janvier en Californie. «Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine. Je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi savaient qu’ils étaient profondément aimés. Nous sommes si incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. J’aurais aimé qu’ils restent à nos côtés pour toujours. Ils nous ont été enlevés trop tôt», regrette-t-elle, affirmant qu’il lui est pour le moment «impossible» d’imaginer un futur sans eux. «Mais nous nous levons chaque jour, essayant d’aller de l’avant parce que Kobe et notre bébé Gigi nous montrent le chemin. Notre amour pour eux est infini», a-t-elle ajouté, réclamant le «respect de (leur) vie privée» pour que sa famille puisse faire son deuil.

Un appel aux dons pour soutenir les familles des autres victimes du crash

Celle qui était mariée depuis presque 19 ans au basketteur emblématique des Lakers de Los Angeles annonce en fin de message que le MambaOnThree Fund a été créé par la Mamba Sports Foundation «pour soutenir les autres familles touchées par cette tragédie». Ce message est accompagné d’un portrait de famille où elle apparaît lovée dans les bras de son époux et entourée de leurs quatre filles. Tous y apparaissent radieux.

Vanessa Bryant a rencontré son futur époux alors qu’elle n’était âgée que de 17 ans. Les deux se sont mariés deux ans plus tard, en avril 2001, avant de fonder une famille. De leur union est née : Natalia, 17 ans, Gianna, décédée à 13 ans avec son père, Bianka, 3 ans, et Capri, âgée de 7 mois.