Mouvement navetane : l’Ongam crache le feu sur Matar Ba

iGFM – (Dakar) – L’organisation nationale de gestion des activités de masse de Ousmane Iyane Thiam n’est pas du coup contente du traitement discriminatoire dont elle est victime de la part du ministre des sports Matar Ba. Par la voix de son vice-président chargé de la commission des finances Moustapha Bamba Coly de l’orgam de Ziguinchor, l’Ongam dénonce ce comportement du ministre qui persiste dans sa logique de diviser la jeunesse sénégalaise tout en faisant semblant d’être neutre. Cette démarche qui consiste à sacrifier une partie de la jeunesse sénégalaise au détriment de l’autre partie ne profite pas au chef de l’État Macky Sall qui ne ménage aucun effort pour l’épanouissement de sa jeunesse. ‘L’État a tout intérêt à voir à la loupe ce qui se cache derrière cette attitude du ministre Matar Ba et à qui ça profite’, à fait savoir Moustapha Bamba Coly dans un entretien accordé à Igfm.

Après avoir rappelé les différentes crises qui ont secoué le mouvement navetane avec des séries de scission et de création de nouvelles entités (Oncav de Ousmane Oscar Diagne, Oncam du défunt ministre Issa Mbaye Samb, Oncav de Diaw Dieng, Oncav de Matar Ba et enfin l’Oncav du renouveau qui est devenue Ongam avec comme président Ousmane Iyane Thiam), Moustapha Bamba Coly a laissé entendre que l’État a toujours joué son rôle en restant à équidistance de ces différentes entités comprenant que c’est un mouvement qui se nourrit de contradiction et la subvention est divisée entre ces entités.

‘Pour cette fois nous comprenons que ce n’est pas l’État car son Excellence le président Macky Sall ne laisse jamais en rade sa jeunesse’, soutient Tapha Bamba. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la récente tenue des phases nationales de l’Ongam à Kolda.

Selon Moustapha Bamba Coly, le ministre Matar Ba les a alloué la modique somme de 500 000 fcfa et des jeux de maillots pour les finalistes. ‘N’eut été l’appui des des autorités locales et du parrain Mame Boye Diao, nous aurions de la peine à dérouler nos activités », fulmine Moustapha Bamba Coly qui sollicite l’arbitrage du chef de l’État pour que ces pratiques discriminatoires au détriment d’une bonne partie de la jeunesse sportive et culturelle du pays cessent.

Les responsables de l’Ongam demande au président Macky Sall de les allouer un appui conséquent à défaut d’une subvention. Ils considèrent que leur structure, présente dans 9 des 14 régions avec des milliers de jeunes sénégalais en son sein mérite un traitement équitable que lui refuse le ministre Matar Ba qui est pour rappel un acteur du mouvement navetane.

Khalil Ibrahima SENE