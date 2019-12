Ziguinchor : Le budget 2020 arrêté à plus de 02 milliards

iGFM – (Ziguinchor) – Les Conseillers municipaux de la mairie de Ziguinchor ont voté, ce mardi 24 décembre 19, à l’unanimité le budget du Plan d’Investissement. S’équilibrant en recettes et en dépenses à la somme de 2.525.332.749 de FCFA, le budget de la session 2020 de la mairie conduite par le député maire Abdoulaye Baldé a connu une baisse de 2,7%, soit 2 milliards et demi de FCFA pour l’année 2020.

«Comme le veut la tradition, nous avons encore procédé au vote du budget de la commune de Ziguinchor pour l’année 2020 et qui s’élève à 2.525.332.749 FCFA. C’est un budget de continuité qui ne prend pas en compte la dotation qui devait nous revenir après sa validation dans certains nombre de conditions dans le cadre du PACASEN. Nous attendons, en plus de ce que nous avons voté, une enveloppe de 1.260.000.000 FCFA ce qui pourrait faire évoluer le budget à plus de 3.7000.000.000 FCFA. Ce budget est essentiellement accès sur les préoccupations des populations et qui tournent autour de l’éclairage public, de l’assainissement, de la prise en charge des questions liée à l’éducation, à la santé, à la jeunesse et au sport et aux actions sociales», a indiqué l’édile de Ziguinchor Abdoulaye Baldé.

«Des dotations particulières ont été allouées à ces rubriques qui permettront dans les prochains mois de mener à bien notre politique au niveau de Ziguinchor. Ce qu’il faut également retenir, c’est que beaucoup de projets sont en cours et d’autres viendront s’y ajouter et qui sont des projets de l’Etat et des projets dans le cadre de la coopération décentralisée avec certaines villes du nord. Des projets qui viendront à coup sûr améliorer sensiblement les conditions de vie dans notre ville. Il y a d’excellentes perspectives dans tous les domaines et aucun secteur n’a été oublié et négligé. C’est un budget très optimiste, un budget de combat qui va nous permettre de réaliser de bonnes choses pour nos populations. Je dois vous avouer par ailleurs que ce budget qui a connu une baissé de 2,7% pourrait connaitre une hausse de 30 à 34%.

Nous avons voulu faire une prévision minimaliste qui permettra de démarrer l’année en attendant la venue des subventions qui proviendront de l’Etat», a ajouté le premier magistrat de la ville de Ziguinchor. Les Conseillers municipaux ont saisi l’occasion pour demander à Abdoulaye Baldé l’installation d’un troisième commissariat de Police pour une meilleure prise en compte des questions sécuritaires des populations avant de plaider pour le respect de la durée de mise en œuvre des projets.