Musique : Tarba Mbaye gagne en maturité et sort « Maturité »

iGFM – (Dakar) De son vrai nom Khadim Mbaye, Tarba Mbaye est un artiste né dans une famille de griot qui, plus particulièrement, est le fils de Moustapha Mbaye. Sénégalais bon teint, Tarba Mbaye est un chanteur hors pair doublé d’un génie dans le milieu de la culture Sénégalaise. Tarba Mbaye était à igfm.sn pour décortiquer son album « Maturité » qui sera disponible sur le marché national et international le 30 janvier prochain. Il sera au Grand Théâtre le 29 février prochain et une tournée européenne est en vue…

Mame Fama GUEYE