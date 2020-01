Naples : une bonne nouvelle pour Koulibaly

iGFM-(Dakar) Une bonne nouvelle pour Naples et Sénégal. Blessé depuis décembre 2019, Kalidou Koulibaly a repris l’entrainement. Et c’est le défenseur napolitain lui-même qui l’a annoncé, sur Twitter et Facebook.

Absent du groupe depuis plus d’un mois, le capitaine des « Lions », semble être bien remis de sa blessure. Une nouvelle, que Gennaro Gattuso va accueillir avec joie.

Aiou Cissé, le sélectionneur national s’est également réjoui de voir son défenseur central reprendre les entraînements a deux mois de la réception de la Guinée Bissau pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021.