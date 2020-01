Nicolas Diop redonne le sourire aux enfants en situation de handicap

iGFM-(Dakar) Le Centre Estel a organisé son arbre de noël annuel ce samedi 18 janvier, au sein de l’établissement ( Ouakam, cité Comico ) avec le président de l’association enfant et vie, Nicolas Diop qui ne ménage aucun effort pour redonner le sourire aux enfants en situation de handicap.

« Je suis très ravi d’avoir accompagné une fois encore le centre Estel dans la réussite de la fête annuelle dédiée aux enfants en situation de handicap. Les sourires des enfants, la joie des parents et les remerciements du personnel m’ont ému et convaincu que mon engagement pour la solidarité l’entraide et le partage n’est pas vain. Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de l’évènement », s’est réjoui l’animateur de sud FM.

Situé à Ouakam, le Centre ESTEL accueille et scolarise des enfants en situation de handicap intellectuel. Il fournit également une formation professionnelle aux adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels. Son objectif est de favoriser leur socialisation. Ce centre accueille plus de 50 enfants et jeunes en situation de handicap mental. Sa mission: Œuvrer pour l’éducation et l’insertion des enfants et des jeunes en situation de handicap mental.

Mame Fama GUEYE