iGFM – (Dakar) – le collectif Nio lank, Nio Bagn veut faire une démonstration de force ce 10 janvier avec la détermination de manifester à la place de la Nation. Galvanisé par le ralliement de l’opposition à leur cause et l’autorisation délivrée par le préfet de Dakar, les membres de Nio Bagn veulent faire de cette journée un tournant dans la lutte contre la hausse de l’électricité et la libération de Guy Marius et ses co-inculpés.

