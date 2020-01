Noo Lank : « Nous n’avons pas demandé d’autorisation mais.. . »

iGFM – (Dakar) Toujours déterminés dans leur combat le mouvement « NOO LANK » appelle la population à sortir massivement ce vendredi 31 janvier 2020 pour dénoncer ce qu’ils appellent détention « arbitraire » de Guy Marius Sagna et la hausse du prix de l’électricité. Une marche qui a pour point de départ la petite porte de l’université Cheikh Anta Diop et comme point de chute la poste Médina.

Fadel Barro et compagnie n’ont pas manqué l’occasion pour lancer un appel à la population « qui ont partagé avec eux des moments fort lors de la distribution des flyers qu’ils avaient organisé pour dire non à la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna qui a bouclé ses deux mois en prison qui coïncide avec la célébration de l’anniversaire de ce dernier ». disent-ils

Cependant un appel est lancé « nous appelons nos compatriotes ; les chauffeurs de taxi , de car rapide, de bus Tata et Dem Dikk , les particuliers , à manifester leur solidarité avec Guy Marius Sagna et avec la lutte contre la hausse du prix de l’électricité par des klaxons à l’heure du rassemblement entre 15 heures et 16 heures » demandent-ils lors de leur conférence de presse tenue ce matin au relais route de Ouakam.

Toutefois « Noo lank » affirme n’avoir pas introduit une demande d’autorisation de marche mais ils ont déclaré la manifestation auprès de l’autorité compétente et c’est à cette dernière de faire le nécessaire pour que les choses se fassent dans les règles de l’art.

Hawa Signaté