«Nous sommes un parti qui compte dans ce pays, le Président Macky Sall doit le savoir»

IGFM – Le Parti démocratique sénégalais (Pds) n’a pas été consulté ou saisi pour le choix de ses représentants au comité de pilotage du dialogue national. Doudou Wade, Secrétaire général adjoint du Pds chargé des conflits, dont le nom figure sur ladite liste, détaille dans cet entretien téléphonique accordé à «L’Obs», les raisons justifiant la non-participation de son parti à l’installation, hier au Palais, par le Président Macky Sall, du comité de pilotage du dialogue national dirigé par Famara Ibrahima Sagna.

M.Wade, pourquoi le Pds n’a pas participé (hier) à l’installation du comité de pilotage du dialogue national dirigé par Famara Ibrahima Sagna, malgré le rapprochement actuel entre les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade?

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) n’est pas concerné par le dialogue national. Le Pds n’a pas été invité, ni dans la forme ni dans le fond. Le Pds n’est pas informé et nous ne pouvons pas participer à une chose pour laquelle nous ne sommes pas concernés. C’est aussi simple que ça.

Pourtant votre nom et celui de votre frère de parti, Bara Gaye, étaient sur la liste des 86 personnalités qui devaient prendre part à cette rencontre. Qu’est-ce qui s’est passé exactement et qui justifie votre absence?

Cela fait trois semaines que je dis que c’est par la presse que j’ai appris que je suis membre copté au titre de personnalité devant prendre part à ce dialogue national. Les informations que je vois dans la presse sont fausses et infondées. Je pense que si le président de la République (Macky Sall) était vraiment sérieux dans ce qu’il fait, il devait au moins contacter ces personnes (représentants du Pds) à travers une personne habilitée. Sinon lui-même, il devait s’en référer à notre parti (Pds).

Mais comment vos noms, vous et Bara Gaye, se sont-ils retrouvés alors sur la liste de la Présidence?

J’ai lu le décret comme ça dans la presse. On dit que je suis coopté, à quel titre ? Je ne le sais pas. Je fais partie d’une organisation politique qui compte dans ce pays. Ça, le Président Macky Sall doit le savoir. Nous avons eu l’information seulement hier (avant-hier mercredi 25 décembre 2019, Ndlr) à 16 heures. C’est Makhtar Sourang (Coordonnateur du Front national de résistance-Fnr) qui a transmis les listes des membres qui doivent siéger au niveau du comité de pilotage. Mais M. Sourang n’est pas le roi pour choisir à la place des gens. Il n’a pas les compétences pour le faire et il n’a pas cette légitimité, ni par son passé historique ni par son présent ni par son envergure. Ce choix n’a pas été soumis au Secrétaire général national de notre parti, Me Abdoulaye Wade. Par conséquent, nous ne sommes pas concernés par ce dialogue.

Pourrait-on s’attendre à ce que le Pds rejoigne plus tard la table du dialogue si tous les préalables sont réglés?

Depuis le mois de mars 2019, nous avons dit à plusieurs reprises que le Pds est attaché au dialogue politique entre l’opposition et le pouvoir. Le Pds a rappelé que ce principe est inscrit dans son programme. Le choix de notre parti le démontre aisément. Mais il faut qu’on nous prenne pour ce que nous sommes. Nous sommes un parti qui compte. Il faut y mettre la forme et le fond, et là on verra. Quand toutes nos exigences seront satisfaites, le parti, à ce moment-là, avisera.

L’on révèle qu’il y aurait encore des problèmes entre les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade, malgré leurs récentes retrouvailles. Qu’en est-il exactement de leurs rapports aujourd’hui?

Je ne suis pas concerné par ça. Je venais répondre seulement à la question sur le dialogue national. Le reste ne me concerne pas.

SOPHIE BARRO