Nouveau Directeur de la Rédaction de la Tfm – Mame Less Camara installé

iGFM – (Dakar) La Tfm veut innover en matière d’information. Raison pour laquelle le Président de la Commission d’Administration Youssou Ndour a fait appel au doyen de la presse sénégalaise Mame Less Camara. Il a été nommé directeur de la rédaction de la Tfm. Selon Birane Ndour, directeur du groupe Futur Média « c’est une manière d’apporter un souffle nouveau au niveau de l’information à la Tfm, d’innover sur le contenu de l’information et avoir une longueur d’avance sur les autres ». Mame Less Camara, très honoré par cette nomination a fait montre de toute son humilité. « Je viens m’insérer dans une équipe qui gagne déjà. Je viens pour apprendre et apporter mon expérience » a-t-il dit.