iGFM-(Dakar) Une nouvelle demande de liberté provisoire pour Guy Marius Sagna a été déposée par les avocats de Guy Marius Sagna, ce jeudi, devant le Doyen des juges d’instruction, informe la RFM dans son édition de 12h, de ce 30 janvier 2020.

Selon la Radio du Groupe Futurs, les avocats espèrent avoir une suite favorable, surtout qu’ils comptent aller jusqu’au bout de cette affaire. « Le combat continue c’est pour cela que la demande a été introduite. On n’exclue rien pour obtenir la liberté de Gyu Marius Sagna », a-t-il Me Moussa Sarr au micro de RFM. « Si nous ne parvenons pas à obtenir sa mise en liberté à partir des juridictions sénégalaises, nous serons obligés de saisir la Cour de justice de la Cedeao et la commission des Nations unies sur la détention arbitraire », a-t-il insisté.

Hier, déjà les défenseurs des Droits de l’Homme ont décidé de porter le combat devant la Haute Cour de justice de la CEDEAO.

Pour rappel, Guy Marius Sagna a été arrêté, le 29 novembre dernier, devant les grilles du Palais présidentiel lors d’une manifestation interdite contre la hausse de l’électricité. Mais, ses co-accusés ont retrouvé la liberté il y a quelques semaines.