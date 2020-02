Officiel : les clubs de Premier League rallongent la période du mercato estival

iGFM-(Dakar) Après deux marchés estivaux des transferts raccourcis, s’arrêtant à la reprise du championnat, la Premier League a changé d’avis, sous la pression des gros clubs. Le prochain mercato refermera ses portes au 1er septembre, à 17h heure locale.

Le 7 septembre 2017, la Premier League annonçait une mesure osée : celle de fermer le mercato estival juste avant le début du championnat, soit début août (le 9 août cette année-là). Les clubs avaient voté en faveur de ce changement, qui ravissaient notamment les entraîneurs, jamais heureux de voir des éléments partir après l’ouverture des hostilités en Premier League. Mais le championnat anglais n’a pas été suivi par l’ensemble des championnats européens, dont la plupart ont conservé la date du 31 août en guise de clôture du marché.

Et après deux étés à fermer les portes début août, les clubs les plus fortunés ont commencé à grincer des dents. Comme rapporté hier soir par la BBC et The Times, les gros bas du championnat étaient décidés à mettre un terme à cette mesure, afin de basculer de nouveau sur la bonne vieille méthode. L’argument principal était aussi simple que prévisible : le désavantage subi par rapport aux autres clubs européens sur le mercato…

Réunis ce jeudi à Londres pour évoquer notamment ce sujet, les 20 clubs de Premier League ont donc voté en faveur du rétablissement d’une fenêtre estivale plus longue, jusqu’au 1er septembre. « Réunis aujourd’hui, les clubs de Premier League ont voté l’adoption de changement de la date de clôture du mercato d’été. Il fermera désormais ses portes fin août-début septembre. En 2020, il se terminera à 17h heure anglaise le 1er septembre », peut-on lire sur le communiqué officiel. De quoi animer le prochain marché des transferts en Europe.