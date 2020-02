Opération de sécurisation : plus 185 personnes interpellées, à Rufisque

iGFM-(Dakar) Plus de 185 personnes ont été arrêtés hier, pour diverses infractions (ivresse publique et manifeste, nécessité d’enquête, rixe sur la voie publique, non inscription sur le fichier sanitaire, racolage, conduite en état d’ivresse, conduite sans permis de conduire, détention de chanvre indien, détention de produits cellulosiques, détention illégale d’arme blanche, vol, outrage à agent), à Rufisque.

Ces interpellations ont été effectuées par la gendarmerie et la police à travers une opération combinée. 426 hommes ont été engagés pour effectuer cette mission de grande envergure avec 32 véhicules à leur disposition.