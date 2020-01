Oumar Mbodji, Dg de la Banque Islamique, quitte le navire…

Grosses performances du portefeuille et image ripolinée

Oumar MBODJI quitte le navire BIS pour une retraite largement méritée et laisse derrière lui une banque liquide et auréolée d’une embellie financière. Une institution au grand mieux de sa forme, soupirent bon nombre d’initiés du marché bancaire. En cinq ans aux commandes, la banque a multiplié par 8 le Total Bilan. Fin 2019, les comptes qui ne sont pas encore arrêtés, mais à la clôture de l’exercice, le total bilan approche les 365 milliards de FCFA. Il est aussi le métronome de la prouesse de l’expansion du réseau Banque islamique. Un maillage crescendo. Conformément à la vision et à la feuille de route de M.MBODJI. De 4 agences en 2009, l’établissement caracole actuellement la trentaine d’agences. Selon nos informations, Oumar MBODJI, ne s’éloignera pas trop du milieu bancaire, puisque déjà, des sources renseignent que, certains fonds d’investissements et structures financières sont à la manœuvre pour décrocher cette grosse timbale, pour sa riche expérience et expertise avérée dans le secteur de la finance au Sénégal et en Afrique. Son prédécesseur Babacar Ndoye, quelques jours avant de lui filer les clés de l’institution bancaire avait raison d’être optimiste, interrogé il y’a cinq ans par Confidentiel Afrique, en disant ces propos : « Je laisse la maison entre de bonnes mains. Il m’arrivait de voyager à l’étranger des semaines durant, c’est lui qui gardait les clés. C’est un banquier pur et dur. J’ai la conviction qu’il sera à la hauteur des missions assignées ». Les fruits sont là et son nouveau remplaçant, Mahamadou Madana KANE, qui prend le relais, tâchera de faire mieux.