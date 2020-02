Parents des étudiants à Wuhan : « Le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée … »

iGFM-(Dakar) Le collectif des parents des étudiants de Wuhan (Chine) en conférence de presse ce mercredi matin, à Dakar, souhaite l’exfiltration immédiate de ses fils. Le collectif assure que ses étudiants qui sont au nombre de 13, sont en parfait état de santé et que l’Etat du Sénégal a bel et bien les ressources diplomatiques et financières pour leur rapatriement.

« Désemparé, le cœur meurtri et amère est le collectif des parents suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias. Message certainement tronqué mais qui a fini de jeter le désarroi et la confusion dans l’esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que « le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée ». Cela au moment où d’autres pays comme la France, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la proche Mauritanie ont fait diligence pour rapatrier leurs compatriotes avec leurs propres ressources’’, tonne Yoro Ba leur porte-parole du jour.

Les parents de transmettre ainsi le message de leurs enfants qui veulent leur exfiltration immédiate sans équivoque avant qu’ils ne rapatries la dépouille de leurs enfants coincés en Chine à cause du Coronavirus qui a déjà fait plus de 400 morts.

Ndéye Rokheya THIANE