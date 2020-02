Paris Grand Slam : Teddy Riner subit sa première défaite après 154 victoires

iGFM-(Dakar) Le Japonais Kokoro Kageura a mis fin à l’invincibilité de Teddy Riner (30 ans). Après 154 victoires d’affilée, le double champion olympique et décuple champion du monde de judo, a été battu dimanche au 3e tour du Grand slam de Paris. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis septembre 2010.

Une onde de choc. À 30 ans, Teddy Riner a été battu ce dimanche pour son retour au Grand Slam de Paris, sept ans après sa dernière participation à l’épreuve française. Et dès son 3e tour, face Japonais Kokoro Kageura qui lui rend facilement une tête mais s’avère plus mobile. Plus entreprenant, Riner a malmené son adversaire. Mais il a aussi semblé sur le fil. Et dans le golden score, il a chuté (ippon).

Teddy Riner subit donc sa première défaite depuis le 13 septembre 2010 et la victoire contestable du Japonais Daiki Kamikawa en finale des Mondiaux toutes catégories à Tokyo. Depuis, le double champion olympique et décuple champion du monde avait enchaîné 154 victoires consécutives. Mais on l’avait senti un peu lourd, trop statique en début de matinée.

Kageura l’avait déjà mis en difficulté en octobre dernier

Après une victoire poussive sur le modeste Hongrois Richard Sipocz, par trois pénalités à deux dans le Golden score, Teddy Riner avait légèrement accéléré pour arracher l’Autrichien Stephan Hegyi (ippon). On se doutait que l’étape suivante serait décisive face au n°2 japonais des lourds.

Kokoro Kageura n’est pas un inconnu. Début octobre, il s’était posté sur la route de Teddy Riner dès le premier tour du Grand Slam de Brasilia. Et le Français avait dû attendre plus de cinq minutes dans le Golden Score pour trouver la faille et marquer (waza-ari). Cette fois, le résultat s’est inversé. À moins de six mois des Jeux Olympiques, les lourds ayant rendez-vous le 31 juillet.

L’Equipe