Petit Koulaye : 4 personnes arrêtées avec 20 Kg de chanvre indien, le cerveau prend la fuite…

iGFM-(Dakar) Quatre (4) personnes ont été arrêtées, ce dimanche 09 février 2020, par les habitants du village de Petit Koulaye situé dans le département de Bignona (Ziguinchor).

Ces dernières soupçonnées par les populations dudit village d’être des personnes actives dans le trafic d’être humain notamment celui des enfants, ont été surpris dans leur quiétude par les populations qui s’étaient bien organisées autour de son chef du village avant de lancer « la chasse à l’homme ». Neutralisés, les populations ont découverts sur eux 20 Kg de l’herbe qui tue. «Ce groupe de personnes était des trafiquants de drogue. Ils sont au nombre de cinq (5). Quatre (4) d’entre eux ont été appréhendés. Le cinquième voyou qui était le cerveau de la bande est en fuite. Il est activement recherché par la gendarmerie.

«Les quatre trafiquants ont été remis à la gendarmerie de Bignona où ils séjournent pour les besoins de l’enquête. A en croire le chef du village de Petit Koulaye, Lamine Manga. «Depuis le vendredi dernier un véhicule 4X4 suspect qui n’avait pas l’habitude de rouler ici a été aperçu par nos populations. Il ne cessait d’y faire des vas-et-viens incessants et perpétuels. Nous avions tous pensé que c’était des trafiquants d’être humains, notamment des enfants. Le véhicule 4X4 ne roulait pas vite. Nous nous sommes aussitôt organisés et nous avons interpellé les passagers du véhicule. Entendus, ils ont avoué qu’ils étaient tous des trafiquants de drogue et qu’ils étaient venus acheter du « yamba » dans nos villages pour ensuite aller le revendre à leurs clients établis à Dakar», explique le chef du village. Les villageois ont automatiquement informé le sous-préfet de Tenghory qui, à son tour, a vite saisi la Brigade de gendarmerie de la capitale du Fogny (Bignona). Une fouille minutieuse a permis aux gendarmes de retrouver à bord du véhicule 4X4 des trafiquants 20 Kg de chanvre indien qui étaient soigneusement plaqués au fond de la cave du véhicule. Les quatre (4) trafiquants, pour trafic de drogue, sont actuellement placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bignona pour les besoins de l’enquête. Le chef de la bande en cavale, est activement recherché par les hommes en bleu

