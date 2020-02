Pour 25 F Cfa, Alpha Diallo tue sa fille de 11 ans

iGFM-(Dakar) Alpha Diallo Diallo risque 5 ans de prison ferme pour le meurtre de sa fille. Selon nos confrères de l’Observateur, A. O. Diallo aurait battu à mort sa fille, Awa, âgée de 11 ans.

Selon le journal, tout a commencé lorsque la victime, Awa est venue demander à son père la somme de 25 F Cfa. Ce dernier refuse sa demande et lui demande de vider les lieux. Écœurée, Awa se met à pleurer et éteint la lampe. Chose que son papa n’arrivait pas à supporter. Il décide de la punir et lui donne plusieurs coups au niveau de la tête. Acheminée à l’hôpital, elle succombe à ses blessures.

Appelé à la barre, Diallo avoue qu’il avait fumé du chanvre indien le jour des faits. Il sera fixé sur son sort le 19 février 2020.