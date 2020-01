«Pourquoi Aar li ñu bokk n’a pas porté le combat contre la hausse du coût de l’électricité»

IGFM – Co-coordonnatrice de la plateforme Aar li ñu Bokk qui lutte pour la transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin jette un regard critique sur la stratégie de lutte des plateformes citoyennes, dont la dernière-née Ñoo Lànk souffre aujourd’hui le trauma d’une accusation de financements occultes.

Mme Diop, vous êtes co-coordonnatrice de la plateforme Aar li ñu bokk, vous soutenez la plateforme Ñio Lànk, pensez-vous que le seul combat contre la hausse du coût de l’électricité peut prospérer comme arme de lutte ?

On a dissocié les deux pour donner à Aar li ñu bokk sa véritable raison d’être qui est la lutte contre la mal-gouvernance des ressources naturelles. Nous sommes en train de travailler pour revenir à cette forme d’information plutôt que sous forme de manifestation, de rassemblement ou de marche. Nous estimons que l’objectif de la sensibilisation a été atteint et que les gens attendent maintenant pour savoir où l’on en est et ce qui se passe dans ce dossier. C’est moins médiatique puisque c’est le temps de la Justice, des multinationales, de l’Etat qui est partie prenante dans cette gouvernance et que ce n’est pas facile d’obtenir de leur part des informations et des avancements. Nous continuons à maintenir le travail et nous sommes en train de préparer une conférence de presse sur cela. Nous continuons le combat sur les ressources naturelles. Il y a des parties prenantes qui sont des deux côtés. Les syndicats et certaines forces sont dans Ñoo Lànk et certains mouvements alors qu’ils ne sont pas dans Aar li ñu bokk, même s’ils participent peut-être aux manifestations.

Est-ce qu’il n’est pas temps de réinventer un peu la manière citoyenne d’engager vos combats et éviter d’ouvrir plusieurs fronts ?

Je pense qu’il le faut réellement, mais le problème est qu’en fait c’est spontané. Quand il y a des problèmes, il y a des gens qui se lèvent et ce sont un peu les mêmes, pour dire Non. Ces dernières plateformes nous appellent tous à de l’introspection sur comment mener les combats citoyens. Il nous faut une réelle introspection. Je pense que ça va se faire et cela remettra un peu d’ordre et de clarté pour que les citoyens puissent comprendre et adhérer. On déplore que les citoyens ne viennent pas massivement aux manifestations, mais c’est parce qu’ils ne comprennent pas notre stratégie. Ils se disent, on ne peut suivre des gens dont on ne comprend pas la stratégie.

Il y a un réel manque d’organisation…

Voilà et tout cela demande une introspection qu’il nous faut faire et que nous sommes même en train de faire. Ce qui est déjà annoncé, forcément ça suit son cours.

Mais, est-ce qu’il faut forcément une nouvelle plateforme à chaque fois qu’il y a un combat à mener ?

Non. La discussion s’est posée. Est-ce que Aar li ñu bokk devait porter le combat de l’électricité ou pas ? Et il y a eu des avis différents. Certains disaient que le combat des ressources naturelles était tellement important qu’il ne fallait pas y associer autre chose, qu’il fallait encore courir derrière des explications pour les motiver à ressortir. Ce n’est pas facile. Je suis d’accord avec ce que vous dites, ce n’est pas à chaque problème une plateforme. Ce n’est pas stable. L’autre chose, c’est qu’il y a des mouvements citoyens qui ont des vocations, des domaines de prédilection et qui ont des experts en leur sein pour traiter de certains sujets. Il faut aussi laisser à ces mouvements la liberté d’être leaders sur la contestation de ces problèmes-là et que juste Aar li ñu bokk ou une autre plateforme vienne dire : nous les soutenons. Nous voulons que le Sénégal marche bien et à chaque fois qu’il y a un problème, nous sommes intéressés. Par contre, le cadre, le bon tempo et tout ça mérite quand même qu’on retravaille pour être mieux compris, pour avoir plus d’adhésion de la part des citoyens.

Est-ce que cette situation ne risque pas d’entraver l’engagement citoyen ?

Je ne pense pas que les gens se lèvent parce que c’est Ñio Lànk ou Aar li ñu bokk. Ils se lèvent parce qu’il y a un problème, parce que le pouvoir d’achat va être impacté par la hausse du prix de l’électricité. Mais, pour faire venir les gens plus massivement et même pour obtenir des résultats et être crédibles face à ceux contre qui nous portons la contestation, il nous faut plus de visibilité, de clarté et d’organisation. Maintenant, les dés sont déjà jetés même si c’est un peu dispersé, le vin est tiré, il faut le boire. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ce serait catastrophique.

Quels sont les rapports entre Ñoo Lànk et Aar li ñu bokk ?

Beaucoup de membres sont dans les deux camps. Il n’y a pas de soucis. Ils passent d’une réunion à une autre.

Ce sont presque les mêmes personnes, est-ce que vous avez le temps de centraliser tout cela ?

Ce n’est pas nous qui donnons le tempo des combats qu’il faut mener. Ça aurait été bien que les syndicats jouent leur rôle sur le problème de l’électricité, que les associations de consommateurs jouent leur rôle. On les avait interpellées, mais une des associations de consommateurs a clairement dit que c’était compréhensible. Une position qui n’était pas acceptable. Les syndicats ont traîné à réagir, c’est la raison pour laquelle on est parti, mais notre première réflexion était que si les syndicats portent le combat, nous les soutiendrons. Aar li ñu bokk n’était pas le meilleur cadre pour lutter contre la hausse du prix de l’électricité. Aujourd’hui, tout le monde voit qu’il y a certaines incohérences qu’il va falloir corriger.

Il y a eu des problèmes d’argent au sein de Ñoo Lànk, est-ce que c’était une bonne idée d’ouvrir la plateforme aux hommes politiques ?

Les hommes politiques sont des citoyens. Les partis politiques sont composés de citoyens et quand on parle de pouvoir d’achat, il n’y a pas de frontières. Pour les leaders politiques, c’est un peu compliqué. On leur fait un mauvais procès. S’ils viennent, on leur dit : vous faites de la récupération politique. S’ils ne viennent pas, on dit qu’ils brillent par leur absence. Ils sont de tout cœur avec nous. Pour le problème d’argent, je pense que c’est archi-faux. A ce stade, il y a une surmédiatisation de beaucoup de choses qui n’en valent pas la peine. J’ai écouté Alioune Badara Cissé (Médiateur de la République), il a dit que les gens de Ñoo Lànk lui ont dit pourquoi pas. Ce n’est pas une question d’argent, c’est un mauvais procès qu’on leur fait. Le montant est dérisoire. Ce n’est pas un montant significatif pour pouvoir discuter.

Barthélémy Dias a souligné récemment qu’un problème d’argent ne devait pas se poser si tous les leaders de l’opposition avaient participé au financement. Partagez-vous son avis ?

Pourquoi pas ? Il faut en discuter. Est-ce qu’il faut une plateforme revendicative avec tous les leaders qui ne seraient pas assimilés à l’opposition au gouvernement ? Ce n’est pas possible. Certains sont dans le dialogue national où pratiquement, ils sont muselés avec l’idée que si vous avez quelque chose qui ne vous plait pas, il faut le dire au dialogue national. Il ne faut pas les contester.

CODOU BADIANE