Pourquoi Cheikh Anta Diop est enterré à Ceytou

IGFM – Entre Cheikh Anta Diop et Ceytou, c’est plus qu’une histoire d’amour. Selon des témoignages, 13 ans avant sa mort, il avait confié à ses proches d’être enterré à Ceytou. Pour marquer l’anniversaire de son décès, la Médiathèque de GFM vous replonge dans les péripéties et les raisons de son enterrement à Ceytou, son village natal, à la suite de son décès le 07 février 1986.