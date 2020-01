«Pourquoi le protocole d’accord entre l’Etat du Sénégal et Abass Jaber était confidentiel»

IGFM – Président du Conseil d’Administration de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) depuis 2016, Youssou Diallo a vécu de l’intérieur les mutations intervenues dans la boîte. Dans cet entretien accordé à «L’Observateur», il revient sur la note secrète que l’ex-Directeur général de la boîte, Papa Dieng, avait adressé au président de la République pour décrire la situation de l’entreprise qui était jusqu’en 2018 dans une situation d’incertitude juridique et financière.

Dans une note secrète envoyée au président de la République, avec copies transmises à vous-même et à Amadou Bâ, ministre des Finances de l’époque, l’ancien Directeur général de la Sonacos, Papa Dieng, décrit une situation assez compliquée de la Sonacos. Qu’en est-il exactement ?

Nous avions été nommés, Papa Dieng, qui était le Directeur général de la Sonacos, et moi en tant que Président du Conseil d’Administration, par le président de la République, le même jour, le 4 février 2016. C’était quand l’Etat du Sénégal a décidé de reprendre Suneor qui est devenue aujourd’hui la Sonacos. Ce n’était pas une chose facile à l’époque, puisque la Suneor était une entreprise dont la situation financière correspond, à peu de chose près, à la situation qui est décrite dans votre journal, il y a quelque jour. D’ailleurs, j’ai été sidéré de voir un document frappé du sceau du secret se retrouver dans un journal populaire comme le vôtre. Ça a été une grosse surprise. Mais l’essentiel est de rétablir un certain nombre de faits. Le processus de privatisation de Sonacos, à notre arrivée, avait été déclenché depuis 2015. C’est à l’issue d’un protocole signé, le 15 décembre de la même année, que l’Etat du Sénégal a racheté les actions de Suneor à l’époque pour un montant de 6,7 milliards de FCfa. Le paiement avait été effectué en vertu d’un protocole d’accord qui était tenu confidentiel entre l’Etat du Sénégal, représenté par le ministre de l’Economie et des finances et le Groupe Advens, représenté par Abbas Jaber.

Pourquoi un tel protocole serait confidentiel ?

C’étaient des transactions. On était en matière d’affaires et Suneor pesait lourd au Sénégal. Mais dans ce caractère confidentiel, il n’y avait rien de litigieux ou d’un manque de transparence. Mais c’étaient des dispositions convenues d’accords parties parce qu’ici, on est dans le domaine des affaires. Et en affaires, c’est la loi des parties qui doit prévaloir. Sonacos n’est pas n’importe quelle entreprise et il s’agissait surtout, entre les deux parties, de trouver un arrangement pour éviter une séparation contentieuse. Et sur cela, les deux parties étaient d’accord.

Mais à lire la note de l’ancien Directeur général de la Sonacos, Pape Dieng, l’arbitrage s’est penché en faveur de Abass Jaber ?

Il me sera difficile de faire des appréciations sur les points de vue de Pape Dieng. C’est dans le journal que j’ai vu tout cela. Par rapport à ce que j’ai lu dans le journal, permettez moi de relever un peu les faits qui se sont passés.

Mais Pape Dieng vous a envoyé la même note traitée dans notre journal ?

Oui. Mais dans la lettre, il s’agissait d’exprimer un certain nombre d’inquiétudes par rapport à la dette de 7,07 milliards de FCaf que le Groupe Advens (de Abbas Jaber) réclamait à Suneor. Et puisque Suneor avait été repris par l’Etat, par voie de conséquence, il y avait cet aspect-là. Il y avait aussi le traitement de ce que Sonacos réclamait au Groupe Advens et qui découlait d’une évaluation qui avait été faite par la Banque mondiale sur les pertes subies par Sonacos du fait des conventions réglementées signées sur les importations de soja et d’huiles de palme. Mais aussi sur les exportations d’huiles brutes et de tourteaux. Mais il y avait une convention signée par l’Etat qui avait été adoptée par le Conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires. En fait, c’étaient des choses qui étaient là au niveau de la société. Mais au cours de l’arbitrage, la décision a été défavorable à l’Etat du Sénégal. Et l’arbitrage demandait à l’Etat de verser quelques milliards (de francs Cfa) pour le préjudice du Groupe Advens. Et c’est la raison pour laquelle le transfert juridique des actions avait duré. Nous nous sommes d’ailleurs déplacés, à l’époque, avec le ministre des Finances, Pape Dieng, l’agent judiciaire de l’Etat et quelques cadres du ministère des Finances pour faire de longues réunions au siège du Groupe Advens à Paris. Et nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord. C’était en 2016-2017.

C’est ce qui expliquerait le fait que le Commissaire aux comptes de la Sonacos a effectué, en vain, plusieurs démarches auprès du ministère de l’Economie, des finances et du plan, dirigé à l’époque par Amadou Bâ, actuel ministre des Affaires étrangères, pour avoir une visibilité sur la régularisation de la situation juridique et financière de la société ?

Le commissaire aux comptes n’est pas concerné. Il certifie des comptes. C’est quelqu’un qui est copté par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires pour faire la certification des comptes pour six ans. Et quand la société s’est trouvée dans cette situation, c’était un problème entre actionnaires, cela veut dire entre propriétaires. Donc pour le transfert juridique des actions de la société à l’Etat du Sénégal.

Que faites-vous du problème de la continuité de l’exploitation, de l’impossibilité de la certification des comptes ?

Vous ne pouvez pas certifier des comptes, si le transfert juridique des comptes n’est pas effectué. Jusqu’en fin 2018 où ce transfert a été fait sur le plan juridique, l’Etat du Sénégal était, de fait, propriétaire de Suneor (devenue Sonacos), mais sur le plan juridique, il ne l’était pas. Donc l’arrangement a permis de régler définitivement la situation juridique de l’entreprise. Si le commissaire aux comptes ne peut pas établir que la société appartient juridiquement à l’Etat du Sénégal, il ne peut pas faire de certification de comptes, parce qu’il doit faire un rapport spécial à l’assemblée générale. Il fallait attendre que le transfert juridique soit effectué. Mais cela a été fait en décembre 2018. Et j’ai moi-même fait des lettres adressées au ministère des Finances pour demander à ce que le transfert juridique de la société soit effectué, puisque le commissaire aux comptes ne pouvait pas arrêter des comptes et devait prouver dans le rapport spécial que l’Etat du Sénégal était propriétaire non seulement de fait, mais de jure de l’entreprise qui était Suneor devenue Sonocas.

Qu’en est-il de la recapitalisation de l’entreprise ?

Même le processus de restructuration financière et de recapitalisation ne pouvait pas être effectué avant l’acquisition sur le plan juridique des actions de Suneor par l’Etat. C’est à partir de fin 2018 que cette propriété a été établie sur le plan juridique. Il fallait trouver des moyens de recapitaliser l’entreprise. Car, quand on reprenait Sonacos, elle avait des pertes cumulées de près de 66 milliards de FCfa. Les fonds propres de Sonacos étaient négatifs de -31 milliards de FCfa. C’était une situation de faillite. Ensuite, quand l’Etat du Sénégal reprenait Suneor, cette société ne survivait que grâce aux avances de trésorerie que l’Etat lui faisait. Voilà un peu la situation qui a été trouvée. Maintenant la recapitalisation et la restructuration financière devaient consister à trouver un moyen de traiter non seulement la dette de la Sonacos, mais aussi de trouver les fonds propres nécessaires pour qu’on puisse balancer les pertes avec la recapitalisation pour nous retrouver avec un bilan relativement sain. Cela a été effectué ce 17 décembre 2019

C’est-à-dire il y a moins d’un mois…

Le Conseil d’administration s’est réuni, suivi de l’Assemblée générale ordinaire et de l’Assemblée générale extraordinaire. L’Etat du Sénégal a transformé ses créances sur Sonacos en capital pour une valeur de près de 65 milliards de FCfa et les actifs de Sonacos, notamment le siège et certains de nos terrains ont été réévalués, parce qu’ils étaient sous-évalués. Et le siège n’était pas introduit dans le capital de Sonacos. Cela a été fait pour une valeur à peu près de 31 milliards de FCfa. Ce qui fait au total à peu près 96 milliards de FCfa.

Quand nous avons pris les pertes cumulées (65 milliards de FCfa) plus les pertes qui ont suivies les trois dernières années, nous nous sommes retrouvés à peu près avec 89 milliards de FCfa. Et nous avons fait le coût de l’accord veillant qui nous a permis maintenant de recapitaliser la Sonacos. Le capital de Sonacos n’est plus de 22,5 milliards de FCfa, mais de 20 milliards de FCfa. Donc, le capital a légèrement baissé. Mais aujourd’hui, le bilan de Sonacos est sain. Il a des fonds propres positifs et il peut aller à la banque et faire des transactions. Contrairement à ce qui était dit aussi sur le plan de la trésorerie, la trésorerie de Sonacos s’est notablement améliorée. Je vous signale que cette année-ci, les travaux de fin de campagne qui sont chiffrés à peu près à 1,9 milliard de FCfa, ont été financés sur fonds propres de Sonacos. Ensuite pour le démarrage de la campagne, Sonacos a mis un peu moins de 4 milliards de FCfa. Cela veut dire qu’une entreprise qui est menacée de cessation de paiement ne peut pas faire cela. Et ensuite, il y a même eu des recrutements pour certains postes stratégiques qui n’étaient pas pourvus. La plupart des fournisseurs de Sonacos, s’ils ne sont pas totalement payés, on a largement entamé les dettes que Sonacos leur devait. Au plan social, pour ce qui concerne le personnel, les arriérés qu’ils avaient au niveau des institutions sociales et autres ont été totalement épongés. Donc, vous voyez aujourd’hui que Sonacos est dans une période de relance. Ensuite, cette recapitalisation est accompagnée d’un plan d’affaires 2020-2024. Ce business-plan permettra de dégager un résultat net cumulé de plus de 14 milliards de FCfa et des cash flots de plus de 22 milliards de FCfa. Ce plan est accompagné d’investissements d’urgence de 16 milliards de FCfa. Aujourd’hui, le défi c’est de décrocher ces 16 milliards de FCfa pour, d’ici 2024, remettre à niveau l’outil de production et d’exploitation qui est complétement vétuste.

La Sonacos fait un peu face aux problèmes de la campagne arachidière avec les Chinois. Comment vivez-vous tout cela ?

Je crois que ce problème-là est quasiment réglé parce que maintenant à la Sonacos, on parle de «remontada» pour ce qui concerne cette campagne. A l’issue de ce Conseil d’administration du 17 décembre, le Directeur général de la Sonacos nous avait fait largement le point de la situation sur la campagne de commercialisation. Après des discussions approfondies, le Conseil avait recommandé au Directeur général de s’ajuster au prix du marché, étant entendu que les stratégies et les modèles de Sonacos pouvaient s’ajuster au prix du marché sans faire de perte. Et c’est ce que le directeur a mis en œuvre avec beaucoup d’intelligence, avec le système de prix par rapport aux quantités produites, au délai et à la qualité des graines. Les échos que j’en reçois aujourd’hui sont très favorables. Une entreprise agroindustrielle doit être extrêmement flexible. Parce que quand on évolue dans le secteur de l’agriculture, c’est un secteur où l’approvisionnement est presque jamais maîtrisé, surtout quand on est dans une agriculture qui est soumise aux aléas climatiques dominés par la pluviométrie. Les changements par rapport à la graine, son abondance ou sa rareté, des stratégies doivent être adoptées pour avoir cette flexibilité. Heureusement que Sonacos n’a pas une seule branche d’activités en termes d’exploitation. Nous avons plusieurs branches et pouvons faire les arbitrages. Maintenant il y a des aspects, compte tenu que nous sommes dans un secteur concurrentiel, que nous ne pouvons pas régler dans le discours tenu en public. Mais dans tous les cas, avec la stratégie que nous avons établie, nous pouvons payer le prix du marché, quel qu’il soit, sans perdre de l’argent.

Est-ce que vous pensez atteindre vos objectifs pour cette campagne ?

En principe, nous avions fixé l’objectif de 150 000 tonnes, mais il est sûr que quand le prix augmente, vous voyez que les quantités vont diminuer. Mais avec certaines stratégies, je crois que nous pouvons nous en sortir, puisque quand nous achetons des graines, nous les transformons, ensuite les vendons. Et on peut trouver des moyens d’avoir certaines avances ou autres stratégies. Puis, nous avons aujourd’hui des relations avec des banques de la place. Notre bilan étant assaini, nous pouvons peut-être faire appel aux banques pour financer le gap par rapport à l’objectif de production que nous avons fixé. Mais dans tous les cas, nous allons faire, vers la fin du mois de janvier, un Conseil d’administration et je crois que ce sera pour le budget et les perspectives pour 2020. Je crois que le Directeur général nous fera les propositions conséquentes pour régler toutes ces questions.

Pape Sambaré Mbour