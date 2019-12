« Pourquoi Tapha Gaye doit retourner en équipe nationale féminine »

iGFM-(Dakar) Me Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, est tombé sous le charme de Moustapha Gaye nommé récemment Directeur technique national en remplacement de Maguette Diop. Quelques jours après cette nomination, il a affirmé en exclusivité au micro de IGFM que l’entraîneur de la Ville de Dakar va retourner chez les filles. Une décision motivée par le palmarès et l’expérience du technicien, selon le patron de l’instance qui a indiqué que le principe est acquis afin qu’il cumule les deux postes (DTN et coach).

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Images)