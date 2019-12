Premier League : Arsenal cale pour la première d’Arteta, Everton s’impose pour les débuts d’Ancelotti

iGFM-(Dakar) Ce jeudi après-midi, plusieurs rencontres étaient au programme en Premier League lors du traditionnel Boxing Day. Pour sa première sur le banc d’Arsenal, Mikel Arteta a réalisé une mauvaise opération en concédant le match nul face à Bournemouth (1-1). De son côté, Carlo Ancelotti a démarré par un succès avec Everton face à Burnley (1-0). Enfin, le Chelsea de Frank Lampard a été surpris à domicile par Southampton (2-0).

Ce jeudi, les fans de football anglais ont été gâtés. Au lendemain de Noël, ils ont eu plusieurs belles affiches en guise de cadeaux lors du traditionnel Boxing Day. Après un séduisant Tottenham-Brighton (2-1), six matches étaient au menu à partir de 16 heures. Arsenal (11e) était sur le pont. Mené par son nouveau coach Mikel Arteta, qui vivait sa grande première sur le banc des Gunners, le club londonien était en déplacement à Bournemouth (14e). Le but était de se relancer après deux matches sans succès. Pour cela, Arteta alignait notamment Xhaka, Ozil, Lacazette ou encore Aubameyang dans le onze de départ. Mais les Cherries ne comptaient pas se laisser faire, eux qui attaquaient cette rencontre tambour battant avec Ryan Fraser (2e, 5e) qui obligeait Leno à être vigilant. Arsenal ne se laissait pas faire et réagissait par l’intermédiaire d’Ozil qui cherchait Lacazette dans la profondeur. Le Français tergiversait trop dans la surface (6e), avant de tenter un enchaînement contrôle-frappe du gauche qui ne trompait pas Ramsdale (11e).

Arteta débute par un nul avec Arsenal

Inspiré offensivement, le Français était aussi impliqué défensivement, lui qui récupérait un bon ballon dangereux à l’entrée de la surface. Il essayait de jouer le coup mais il était devancé par le portier de Bournemouth (13e). Motivés, les Gunners mettaient du rythme. Mais leurs adversaires ne lâchaient pas le morceau et se procuraient des occasions sans pour autant être dangereux avec Gosling et Lerma (15e, 16e). Tout le contraire d’Arsenal qui mettait le feu sur la cage de Ramsdale. Servi par Lacazette, encore lui, Nelson voyait sa frappe être contrée. Aubameyang suivait bien mais son tir était également repoussé in extremis (19e). Menés par un Ozil très disponible, les Gunners multipliaient les tirs (21e, 26e, 27e) mais ne cadraient pas. Et ils allaient être punis. Après avoir récupéré le ballon, Bournemouth jouait le coup à fond et prenait le dessus sur une défense loin d’être rassurante à l’image de David Luiz. Stacey centrait et trouvait Gosling qui marquait du droit (1-0, 35e).

Touchés, les Londoniens avaient du mal à relever la tête. Les Cherries en profitaient et n’étaient pas loin d’en prendre un deuxième après une occasion franche du remuant King. Mais Leno veillait et sortait bien sur le coup (41e). Comme en première période, Arsenal monopolisait le ballon sans pour autant trouver la faille avec Aubameyang, dont la frappe enroulée flirtait avec la lucarne (48e). Le Gabonais persistait (60e, 61e) et allait finir par marquer à la 63e. Il profitait d’un ballon contré dans la surface pour tromper Ramsdale du droit (1-1). Après un but refusé à Wilson, Bournemouth et Arsenal se quittait sur un match nul (1-1). Une mauvaise opération pour les Gunners qui voulaient prendre les trois points pour la grande première de Mikel Arteta sur le banc.

Ancelotti démarre avec un succès, le Chelsea de Lampard tombe à domicile

Grande première également pour Carlo Ancelotti nommé il y a quelques jours à la tête d’Everton (15e). C’est à domicile, à Goodison Park, que l’ancien entraîneur de Naples, acclamé à son entrée, a fait ses premiers pas avec les Toffees. Des Toffees qui recevaient Burnley (10e). Après quelques minutes intéressantes, Everton multipliait les approximations par la suite.Toutefois, le club de la Mersey pouvait compter sur un Djibril Sidibé, repositionné en tant que milieu droit, qui donnait satisfaction. Il n’était pas loin de marquer d’une frappe croisée du droit. Mais son tir, le plus dangereux jusqu’alors, était repoussé du bout du pied par le portier des Clarets (32e). Le score ne bougeait pas jusqu’à la pause dans une rencontre plutôt pauvre (0-0). Idem en deuxième période jusqu’à la 80e. Servi par Sidibé, décidément dans tous les bons coups, Calvert-Lewis claquait une tête parfaite qui terminait au fond des filets (1-0, 80e). Le plus dur était fait pour les Toffees qui l’emportaient 1 à 0 pour la première d’Ancelotti, qui a cependant encore beaucoup de travail avec cette formation.

De son côté, Chelsea (4e) affrontait Southampton (17e). D’entrée, les Blues prenaient les commandes de la rencontre et dominaient les débats face à des Saints qui avaient du mal à exister. Après des occasions londoniennes, Southampton ouvrait le score contre le cours du jeu. Obafemi slalomait dans la défense des Blues avant de finir par une belle frappe du gauche qui climatisait Stamford Bridge (0-1, 32e). Les Londoniens poussaient pour égaliser avant la pause mais n’y parvenaient pas. Ils repartaient de l’avant à la reprise avec Mount, entré en jeu, qui trouvait Abraham. Mais il frappait trop fort (46e). Dans la foulée, les Londoniens étaient proches d’être surpris une nouvelle fois. Redmond se jouait de la défense de Chelsea, qui n’était pas vraiment très sereine, avant de finir son rush par un centre fort devant le but à destination d’Adams. Mais ce dernier était trop court pour propulser le cuir au fond des filets (49e). Les Saints allaient y parvenir. Après une belle action collective, Redmond remportait son duel face à Kepa (0-2, 73e). Un score qui ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final. L’équipe de Lampard s’incline de nouveau à domicile.

Les résultats en Premier League :

Bournemouth 1-1 Arsenal (Gosling (35e) pour Bournemouth ; Aubameyang (63e) pour Arsenal)

Aston Villa 1-0 Norwich City (Hourihane (64e) pour Aston Villa)

Crystal Palace 2-1 West Ham (Kouyaté (68e), Ayew (90e) pour Crystal Palace ; Snodgrass (58e) pour West Ham)

Chelsea 0-2 Southampton (Obafemi (32e), Redmond (73e) pour Southampton)

Everton 1-0 Burnley (Calvert-Lewis (80e) pour Everton)

Sheffield United 1-1 Watford (Norwood (36e) pour Sheffield United ; Deulofeu (27e) pour Watford)