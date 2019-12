Premier League : Ismaïla Sarr décisif face à Aston Villa

iGFM-(Dakar) Watford a terminé samedi l’année 2019 de la meilleure des manières avec une victoire à domicile face à un concurrent direct contre la relégation, Aston Villa (3-0).

Dans un match ô combien important dans la lutte pour le maintien, les Hornets ont décroché une précieuse victoire face à Aston Villa (3-0), et sont désormais invaincus depuis trois matches. Réduits à dix en seconde période après l’expulsion d’Adrian Mariappa (57e), les coéquipiers d’Ismaïla Sarr ont réussi à préserver leur avance acquise en première période (42e), et même à aggraver le score grâce à un deuxième but de Troy Deeney (67e). Très remuant dans cette rencontre, Ismaïla Sarr y est également allé de son but (71e), le deuxième en trois journées. A l’image de son équipe, sa saison semble enfin lancée. Avec ce succès, Watford revient à seulement deux points de son adversaire du jour, dix-huitième.