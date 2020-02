Procès de Ousseynou Sy : ses avocats plaident pour la thèse de la folie

iGFM-(Dakar) Le procès du Sénégalais Ousseynou Sy est ouvert depuis quelques mois en Italie. Hier, au tribunal de Milan, ses avocats ont plaidé pour la thèse de la folie, informe le journal Les Echos.

Selon eux, au moment des faits, leur client n’avait pas toute sa tête.

Toutefois, le tribunal a ordonné une évaluation psychiatrique pour voir si Ousseynou était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu’il a détourné le bus.

Rappelons que le sieur Sy avait détourné et incendié un bus avec à bord plus de 50 écoliers, deux enseignants et un concierge en mars 2019 à Milan.

Ndèye Rokheya THIANE