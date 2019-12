Programme 100 000 logements: 42 000 demandes enregistrées en 48H

iGFM-(Dakar) L’accès au logement préoccupe les Sénégalais. Depuis le lancement de la plateforme 100 000 logements réservés aux familles à revenu mensuel inférieur ou égal à 450 000 FCFA, les demandeurs se ruent sur internet. En moins de trois jours, le gouvernement a enregistré environs 40 000 demandes.

«10 000 le premier jour, 28 000 le samedi et 42 0000 aujourd’hui (hier : Ndlr) à 22 heures. Cela montre quelque part la pertinence du projet et l’importance de la demande. Si en moins d’une semaine, on a peut-être déjà le tiers du projet qui a été souscrit en termes de demandes, ça montre un peu le niveau de pertinence du projet», a révélé Abdou Karim Fofana, ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique.

D’après les chiffres communiqués par l’autorité, 80% des personnes inscrites résident au Sénégal et le reste partagé dans les autres continents. Toutefois, tous les Sénégalais n’ont pas accès à Internet. Certains n’auront donc pas la possibilité de faire leurs demandes sur la plateforme. Des déséquilibres auxquels le ministre promet d’apporter des corrections pour permettre à certains Sénégalais qui sont dans les zones les plus reculées de s’inscrire.

«On va avoir beaucoup plus de citadins, beaucoup plus de personnes qui sont à l’international que des artisans qui sont au Sénégal et sur les marchés. Nous allons envoyer des équipes de terrains d’ici à la fin de la semaine pour couvrir les 45 départements et surtout cibler les personnes à revenu informel, c’est-à-dire les artisans et les commerçants, les trouver dans leurs zones et leurs permettre de faire l’inscription manuelle. Cette inscription fera l’objet de reporting dans le système et sur cette base, nous allons planifier et prioriser certaines zones», a ajouté le ministre, qui indique par la même occasion que le système marque un taux d’éligibilité de 84%, ceux-là qui respectent les critères requis.