Que devient Robinho?

iGFM-(Dakar) Robinho, Robson de Souza de son vrai nom, se dirige doucement vers la fin d’une carrière qui aura connu des hauts et des bas. Depuis son départ de l’AC Milan en 2015, l’ancien prodige de Santos a peu à peu disparu des radars. Que devient l’ailier brésilien ?

Arrivé en Europe à seulement 20 ans en 2005 au Real Madrid, Robinho (35 ans) a vécu une carrière mouvementée. À bientôt 36 ans (le 25 janvier prochain), l’ailier brésilien est encore en activité en Turquie, plus précisément du côté d’İstanbul Başakşehir, où il a débarqué en janvier 2019. Une retraite sportive n’est pas d’actualité pour le moment. Depuis son départ d’Europe en 2015, Robinho a pas mal voyagé. Il a d’abord rejoint la Chine et le Guangzhou Evergrande, puis il est retourné au Brésil à l’Atlético Mineiro avant de connaitre sa première expérience en Süper Lig Turc avec Sivasspor. Avec 8 clubs à son actif, l’idole de Neymar est un véritable globe-trotter.

Cette saison, Robinho est en manque de temps de jeu avec l’İstanbul BB. Il a disputé 12 matches toutes compétitions confondues pour seulement 604 minutes jouées et 6 petites titularisations. Surtout, il n’a pas été décisif une seule fois (0 buts, 0 passe décisive). Son club se place à la deuxième place de Süper Lig et s’apprête à disputer les 16e de finale de la Ligue Europa contre le Sporting Portugal. Un départ pourrait être d’actualité durant ce mercato hivernal un an seulement après son arrivée.

Trois clubs sont déjà prêt à accueillir l’ancien madrilène

Si Robinho n’a pas encore émis le souhait de quitter l’İstanbul Başakşehir, ses dirigeants verraient d’un bon œil un départ du brésilien. En effet, le club turc veut dégraisser son effectif durant ce mercato hivernal et un départ de l’ancien joueur de Manchester City pourrait aider à cela. Okan Buruk, entraîneur du club, a tenu à s’exprimer sur un éventuel départ de Robinho : « nous n’avons pas reçu d’offre pour Robinho pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite ». Une déclaration qui montre bien le flou qui règne autour de la situation du joueur brésilien.

Trois clubs se sont alors positionnés pour accueillir l’ancien prodige : Sivasspor, Santos et l’Esteghlal Téhéran. Un retour au sein du club turc serait la piste la plus chaude. En effet l’entraîneur des Yiğidolar, Rıza Çalımbay, a notamment déclaré sur le sujet :« il n’y a rien de clair à propos de Robinho, mais nous devons absolument accueillir des renforts durant ce mercato. J’adorerais pouvoir le faire revenir chez nous car c’est un joueur à succès mais je ne sais pas quelle est sa situation à Basaksehir ». Concernant Santos, un troisième retour au club après 2010 et 2014, pourrait boucler la boucle pour le numéro 70. Cependant, plusieurs aspects bloqueraient une éventuelle transaction. Premièrement, le salaire du joueur est trop élevé pour les finances brésiliennes et deuxièmement, le joueur se plairait beaucoup en Turquie. Quant à l’Esteghlal Téhéran, cinquième du championnat iranien, il serait entré en pourparlers avec le joueur brésilien et lui aurait même fait une offre. Une arrivée en Iran semble cependant compliquée. En fin de contrat en juin 2020 avec İstanbul Başakşehir, Robinho va donc vivre un mois de janvier agité et décisif pour la suite de sa carrière.