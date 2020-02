Colère des pêcheurs de St-Louis : plusieurs blessés et beaucoup de dégâts matériels enregistrés

iGFM (Dakar) Une vive tension a éclaté, ce mardi matin, sur la Langue de Barbarie (Saint-Louis), lors d’une manifestation des pêcheurs qui sont montés au créneau pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le Gouvernement sur la stabilisation de la brèche et la fin de la durée des licences de pêche, informe Ndar Info. Un véhicule a été incendié. Il n’y a pas que ça. Des jets de pierres, des tirs de lacrymogènes et plusieurs blessés ont été enregistrés lors d’un accrochage entre les forces de l’ordre et les manifestants.