Rapport Cour des comptes : « nous ne sommes pas inquiétés… »(DG Cices)

iGFM-(Dakar) Le Directeur Général du Cices épinglé dans le rapport de la Cour des comptes dit apporter ses explications. Il dit n’être pas ébranlé par d’éventuelles poursuites judiciaires parce qu’il soutient n’avoir rien à se reprocher. Cheikh Ndiaye précise suivre depuis lors les recommandations faites par la Cour des comptes concernant la gestion du Centre international du Commerce Extérieur du Sénégal (Cices).

« Par rapport aux suivis, ça concerne la justice et la justice par rapport à ses droits, a l’ambition d’exploiter ces rapports dans les mesures qu’il faut », soutient Cheikh Ndiaye invité de Rfm matin. Ce dernier d’ajouter qu’un rapport est fait pour être exploité et ceux qui l’ont, peuvent le faire. ‘’ En tout cas nous, Cices nous ne sommes pas inquiétés. La Cour des comptes a fait que des recommandations et nous sommes en train de les exécuter. Je précise que le rapport est terminé en 2015. Je prends un exemple, la restauration pendant la foire. La Cour avait dit que vous ne pouvez pas avoir une prime de foire à la restauration, on a éliminé la restauration ’’, précise-t-il.

Ndéye Rokheya THIANE