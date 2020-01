Record de longévité sur le banc des Lions : Aliou Cissé est-il capable de gagner ?

iGFM-(Dakar) Sélectionneur de l’équipe du Sénégal depuis le 4 mars 2015, Aliou Cissé a battu le record de longévité sur le banc des Lions. Cinq ans après, le palmarès reste toujours vierge.

Cinq ans sur le banc des Lions, Aliou Cissé n’a toujours pas remporté de trophées après deux Coupes d’Afrique (1/4 de finale et finale perdue) et une Coupe du monde (Premier tour). Un bilan jugé pas élogieux par beaucoup de Sénégalais surtout que le sélectionneur des Lions a battu le record de longévité sur le banc de la première nation africaine au classement FIFA.

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 (Cameroun) et le Mondial 2022 (Qatar) devraient ouvrir leurs portes à son équipe à l’issue des éliminatoires. Ce sera avec pas mal de prétendants à la victoire finale de la CAN et au second tour du Mondial. Possible mais le constat est qu’Aliou Cissé n’arrive toujours pas à créer l’exploit malgré des adversaires prenables, un groupe prometteur, talentueux, et plutôt expérimenté. Le technicien est-il vraiment capable de gagner? Deux journalistes sportifs donnent leurs avis.

Salif Diallo (APS) : « les Lions sont passés à côté de grands coups sous l’ère Aliou Cissé »

Cheikh Tidiane Gomis (Walf TV) : « Avec Aliou Cissé, l’équipe du Sénégal n’a pas progressé »

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Images)