Refondation du parti de Macky Sall : Moustapha Diakhaté lance « l’Alliance Maanko Taawawu sunu Apr »

IGFM – Il avait annoncé la couleur, il passé à l’acte. Moustapha Diakhaté vient de lancer l’opération de « la refondation de l’Apr ». Il a lancé l’initiative pour la refondation de l’Alliance Maanko Taawawu sunu Apr ».

«L’urgence, c’est la reconstruction de l’Apr. Depuis 11 ans, on est dans le provisoire. Il nous faut refonder le parti dans sa structuration, dans son organisation, dans son fonctionnement et même dans son idéologie. Dans les tous prochains jours, je prendrai une initiative de nature à regrouper des militants et militantes de l’Apr qui ont le souci d’organiser le parti et de faire de l’Apr un espace de réflexion et de propositions. Ce sera à l’intérieur du parti», avait-il déclaré ce dimanche dans l’émission « Jury du dimanche » de Mamoudou Ibra Kane. « C’est reconstruction permettra au parti d’élaborer un projet pour l’après 2024, sans Macky Sall comme le dit la Constitution. De mon point de vue, l’Apr doit survivre à Macky Sall», a confié Moustapha Diakhaté.