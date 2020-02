Retour en sélection ? Papiss Demba Cissé plébiscité sur les réseaux sociaux

iGFM-(Dakar) Encore buteur avec Alanyaspor samedi dernier en championnat, Papiss Demba Cissé marche actuellement sur l’eau. Mais peut-il retrouver l’équipe du Sénégal comme le souhaitent beaucoup d’observateurs ?

Plus vu sous les couleurs nationales depuis le 27 janvier 2015, Papiss Demba Cissé (34 ans, 32 sélections, 16 buts) peut-il retrouver les Lions ? L’international sénégalais est dans une forme éblouissante, et a inscrit samedi, lors du match nul contre Fenerbahçe (1-1) son 16e but en 19 matches. Et des Sénégalisas veulent son retour en équipe nationale.

» Il doit revenir, c’est le meilleur avant-centre »

Sur les réseaux sociaux, Papiss Demba Cissé fait l’unanimité. Beaucoup de fans de foot sont pour qu’il retrouve les Lions. « C’est le meilleur avant-centre, un vrai renard », a écrit Fallou Thiam notre page Facebook, GFM Officiel. Kane aborde dans le même sens. « Il doit revenir en équipe nationale ».

Si ces derniers ont tous plébiscité l’ancien attaquant de Newcastle, c’est tout simplement parce que son profile manque à l’équipe dirigée par Aliou Cissé. Non seulement Cissé est un renard mais aussi, il est expérimenté. Mieux, il a déjà brillé en équipe nationale où il fait partie des meilleurs butteurs de l’histoire. Son retour pourrait donc faire du bien à l’attaque sénégalais qui a besoin de tueur surtout lors des grands matchs.

Dans quelques semaines, le sélectionneur national publiera la liste des joueurs qui vont prendre part aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Vers la fin du mois de mars, le Sénégal accueillera la Guinée Bissau à Thiès avant de se déplacer trois jours après pour boucler la double confrontation.

Mamadou Salif GUEYE