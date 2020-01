RIDWAN : 452 Logements modernes, un cadre exceptionnel, Sertem construit « un paradis » à Mbao

iGFM-(Dakar) Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, et son collègue en charge de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, ont présidé ce samedi, le lancement lancement officielle de la phase 2 de RIDWAN MBAO, un programme résidentiel de 452 logements portés par le Groupe Sertem Immo.

Cela saute aux yeux. Les résidences de RIDWAN Mbao est un « paradis » sur terre. Tout y est félicité, de l’environnement féérique à la modernité des 452 logements. Que du bonheur !

A travers ce programme résidentiel financé à hauteur de 25 milliards par la Banque de l’Habitat du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement, le Groupe SERTEM IMMO, fort de son expérience de 20 ans dans le domaine du développement immobilier et du BTP, semble avoir relevé le défi de réaliser des logements à la qualité architecturale, environnementale… sans commune mesure, à des prix défiant toute concurrence.

Le ministre de l’Urbanisme l’a d’ailleurs confirmé lors de la cérémonie de lancement, en affirmant que « le programme RIDWAN est la preuve que les promoteurs Sénégalais sont capables de construire des logements de qualité dans des conditions saines et respectueuses des normes de l’environnement ».

Pour sa part, le Directeur Général de SERTEM IMMO, Taslim Ngom, a assuré que le programme RIDWAN, composé de 452 logements, s’inscrit dans une dynamique de developper des infrastructures facilitant la mobilité urbaine, améliorant le cadre urbain existant, et l’étendant avec le développement de nouveaux pôles urbains. Il offre un cadre propice.

Le maire de Mbao, la localité qui abrite ce programme construit sur 10 hectares, a salué la pertinence et l’utilité du programme qui contribue de manière efficace à la transformation du visage de MBAO.

Ce projet est une référence architecturale. Faites-y un tour et vous serez séduits…